В России приняли закон о дистанционном голосовании

В России стало возможным дистанционно голосовать на выборах. Жители смогут отдать свой голос через «Госуслуги» или по почте. Принятый закон не будет распространяться на всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Чтобы избежать ошибок, будет утверждён подписной лист, где избиратель самостоятельно вписывает свои данные и дату.