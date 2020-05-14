В России приняли закон о дистанционном голосовании

Госдума приняла закон, по которому голосовать на выборах и референдумах теперь можно дистанционно. Новые нормы не распространяются на голосование по поправкам в Конституцию. Планируется утвердить образец подписного листа.
В России стало возможным дистанционно голосовать на выборах. Жители смогут отдать свой голос через «Госуслуги» или по почте. Принятый закон не будет распространяться на всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Чтобы избежать ошибок, будет утверждён подписной лист, где избиратель самостоятельно вписывает свои данные и дату.
Дистанционное голосование будет распространяться на выборы в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ и местного референдума. Некоторые авторы законопроекта объясняют необходимость дистанционного голосования эпидемиологической обстановкой. До какого времени будет действовать дистанционное голосование – неизвестно. Всё будет зависеть от коронавирусной ситуации.