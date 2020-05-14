Стало известно, за что могут уволить дистанционного работника

В связи с
коронавирусной ситуацией многие сотрудники уже второй месяц работают
дистанционно. За этот период у многих работодателей возникли вопрос: за что можно
и нельзя уволить работника? Об этом подробно рассказал председатель ФНПР Михаил Шмаков в интервью радио Sputnik.
Коронавирус для
многих работников российских компаний стал ассоциироваться с «удалёнкой». Для кого-то
это новый опыт, а кто-то работал так всегда. Многие эксперты уверены, что в
будущем удалённая работа станет ещё более востребованной.
За это время
у многих работодателей возникли вопросы по поводу увольнения сотрудников. Как увольнять
работника на «удалёнке»? За что можно уволить, а за что нельзя? Например, можно
ли уволить работника за пьянство или прогул?
Невозможно уволить человека, если он находится на удаленной работе. Надо зафиксировать факт нарушения, не только пьянства, но и другого возможного обвинения со стороны работодателя. Условно, человеку давали какие-то задания, задокументировано, что он должен что-то сделать, перевести научную статью, находясь дома, составить финансовый отчет, и человек это не сделал. Дальше процедура увольнения прописана в Трудовом кодексе. Находясь дома, теоретически человек не может совершить грубое нарушение, как прогул или пьянство, за которое можно сразу уволить. Или не может что-то растратить, поскольку не находится на предприятии. Но если человеку доверено управлять средствами онлайн, дальше наступает уголовная, не только дисциплинарная ответственность
Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России
Большая
часть работодателей именно из-за этого предпочитают работу в её традиционном
виде – на рабочем месте. Контролировать сотрудников на «удалёнке» бывает
тяжело. Поэтому Михаил Шмаков считает, что дистанционная работа в будущем
всё-таки не сможет полностью вытеснить традиционную.
Вся эта пропаганда, что удаленная работа – это наше будущее, не оправдывается, потому что это малоэффективная работа. Есть профессии, по которым можно работать удаленно. Условно, композитор, который пишет музыку, программист, который пишет программу, должны в течение какого-то времени сделать работу и получить за свой труд соответствующее вознаграждение. Все остальное – неэффективно
Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России