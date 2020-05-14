Стало известно, за что могут уволить дистанционного работника

Невозможно уволить человека, если он находится на удаленной работе. Надо зафиксировать факт нарушения, не только пьянства, но и другого возможного обвинения со стороны работодателя. Условно, человеку давали какие-то задания, задокументировано, что он должен что-то сделать, перевести научную статью, находясь дома, составить финансовый отчет, и человек это не сделал. Дальше процедура увольнения прописана в Трудовом кодексе. Находясь дома, теоретически человек не может совершить грубое нарушение, как прогул или пьянство, за которое можно сразу уволить. Или не может что-то растратить, поскольку не находится на предприятии. Но если человеку доверено управлять средствами онлайн, дальше наступает уголовная, не только дисциплинарная ответственность

Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России