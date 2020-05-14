В Башкирии доноры плазмы, переболевшие коронавирусом, получат денежное вознаграждение
В Башкирии доноры плазмы, которые ранее переболели Covid-19, смогут рассчитывать на денежное вознаграждение. Об это на оперативном совещании заявил глава республики Радий Хабиров. Кровь этих людей будет использована для лечения коронавируса.
Руководитель региона обратился с просьбой к переболевшим новой коронавирусной инфекцией стать донорами плазмы. Он подписал указ, согласно которому человек, сдавший плазму в количестве 300 мл - 2 500 рублей, 600 мл - 5 000 рублей, а 400 мл - 3 750.
Среди регионов России мы стали одним из первых субъектов после Москвы и Екатеринбурга, кто начал её заготавливать. Её переливание ещё один эффективный способ лечения тяжёлых форм инфекции у пациентов, иммунитет которых сам не справляется с выработкой антител к новому вирусу. У нас уже есть первые спасенные с помощью плазмы. Донором может стать каждый переболевший covid-19, но через месяц после выздоровления. Наша республиканская станция переливания крови ждет доноров. Также мобильный передвижной заготовительный комплекс крови установили на базе Клиники Башкирского государственного медицинского университета.
Радий Хабиров, глава Башкирии
На сегодняшний день, в Башкирии 1784 заболевших коронавирусом. В больницах с диагнозом Covid-19 наблюдаются 580 пациентов.