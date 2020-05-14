В Башкирии доноры плазмы, переболевшие коронавирусом, получат денежное вознаграждение

Среди регионов России мы стали одним из первых субъектов после Москвы и Екатеринбурга, кто начал её заготавливать. Её переливание ещё один эффективный способ лечения тяжёлых форм инфекции у пациентов, иммунитет которых сам не справляется с выработкой антител к новому вирусу. У нас уже есть первые спасенные с помощью плазмы. Донором может стать каждый переболевший covid-19, но через месяц после выздоровления. Наша республиканская станция переливания крови ждет доноров. Также мобильный передвижной заготовительный комплекс крови установили на базе Клиники Башкирского государственного медицинского университета.

Радий Хабиров, глава Башкирии