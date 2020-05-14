Жители России впервые стали больше пить кофе, чем чай

Россия постепенно теряет статус «чайной» страны. Всё потому, что у жителей повышается интерес к кофе. До этого всегда лидировал чай.

В прошлом году в России выпили 180 000 тонн кофейных напитков. Потребления чая составило всего 140 000 тонн. Таким образом, «чайная» Россия стала больше «кофейной».

При подсчёте потребления кофе учитывались разные виды и сорта напитка – молотый, растворимый и различные смеси. Чай учитывался в чистом виде без примесей трав. В предыдущие года жители России чай и кофе пили примерно в одинаковых размерах, а ещё ранее лидировал только чай.