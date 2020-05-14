В Уфе завершена реконструкция бассейна «Нефтяник»

В Уфе завершилась реконструкция 50-метрового бассейна «Нефтяник». Ремонтные работы длились два года. Сейчас спортивный комплекс готов к сдаче.

В частности, восстановили 10-метровую вышку для прыжков. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил Радий Хабиров. Стоимость реконструкции обошлась республике порядка 200 млн рублей.

Впервые с 1967 года в Уфе организовали реконструкцию бассейна «Нефтяник». Износ составлял 70 процентов. Общая площадь сооружения превышает 5 тысяч квадратных метров. Сейчас весь комплекс стал более современным, а в залах установили новое оборудование.

Сейчас в республике это единственный бассейн с 10 метровой вышкой для прыжков. Его длина составляет 50 метров, глубина – от полутора до пяти метров. В одну смену здесь смогут заниматься 96 человек на восьми дорожках.

Его осовременили, в залах установили оборудование, восстановили вышку для прыжков. До этого в здании 1967 года постройки ни разу не проводился капремонт, его износ составлял 70%. После пусконаладочных работ мы получим практически новый спортивный комплекс. Так что, как только все бассейны в республике откроем, заработает и «Нефтяник», хотя теоретически он уже готов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Работы выполнялись с ноября 2018 года. Вместо сауны установили хаммам, обновили спортивный и гимнастический залы, закупили необходимый для занятий инвентарь. Бассейн оснащен современной системой очистки воды, душевыми комнатами и раздевалками. В здании появились дополнительные системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, а маломобильным гражданам обеспечили комфортный доступ к воде.