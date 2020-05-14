В Уфе торговые точки проверили на соблюдение санитарных требований

Около 1200 торговых объектов проверили с начала недели контрольные органы. Инспекторы проверяли, как соблюдаются требования режима «Повышенная готовность». По данным Госкомторговли, самым распространенным нарушением стало отсутствие перчаток у посетителей и сотрудников комплексов.

Предприниматели на рынке «Демский» в Уфе не работают, а пришли, чтобы сделать ремонт. Говорят: коронавирус сильно ударил по их кошельку, но обсуждают это неохотно. Комплекс, в котором 200 торговых точек, закрыт. Руководству предписали устранить нарушения.

На Колхозном рынке Уфы тоже работает межведомственная проверяющая комиссия. К продавцам замечаний нет. Перчатки, маски и антисептики у них имеются. Посетителям – предупреждения.

По словам представителя торгового комплекса, трафик покупателей у них упал на 90%. Убытки подсчитывают, как предприниматели, так и арендодатель. Собственник помещений планирует взять кредит, чтобы избежать финансовых трудностей.