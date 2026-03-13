Врачи Уфы провели операцию на сердце 14-дневного малыша

В Уфе кардиохирурги провели ювелирную операцию на сердце 14-дневнего малыша. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения.
Ребёнок родился с транспозицией магистральных артерий. Это врожденный порок, при котором аорта и легочная артерия отходят от сердца неправильно, и кровь перестает насыщаться кислородом.
Сразу после рождения врачи стабилизировали состояние новорождённого. Малыша перевели в детскую реанимацию кардиоцентра, где провели многочасовую операцию. Хирурги восстановили правильную анатомию сердца на миниатюрном органе только что родившегося ребенка: длина сосудов, которые нужно было переместить, составляла всего около 8 мм.
Операция прошла успешно. Сейчас состояние ребенка стабильное, с положительной динамикой. В ближайшее время его планируют перевести из реанимации в палату к маме.
Фото: министерство здравоохранения РБ.