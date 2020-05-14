Продукцию «Халяль» в Башкирии будут продвигать на зарубежные рынки

В Башкирии было принято решение активно продвигать продукцию «Халяль» на зарубежные рынки. Об этом стало известно на совещании в Госкомитете РБ по внешнеэкономическим связям. Эксперты сошлись во мнении, что продвижение национальных брендов за границей - это приоритетное направление для властей республики.