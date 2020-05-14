Продукцию «Халяль» в Башкирии будут продвигать на зарубежные рынки

В Башкирии было принято решение активно продвигать продукцию «Халяль» на зарубежные рынки. Об этом стало известно на совещании в Госкомитете РБ по внешнеэкономическим связям. Эксперты сошлись во мнении, что продвижение национальных брендов за границей - это приоритетное направление для властей республики.
Товары марки «Халяль» включают в себя еду, одежду и бытовую химию. Отмечается, что на данную продукцию всегда есть стабильный спрос. Именно это стало одной из причин принятия решения продвигать «Халяль» за рубеж.
Кроме того, это способствует реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», утвержденного майским указом Владимира Путина. Госкомитет РБ по внешнеэкономическим связям разработал «дорожную карту», направленную на экспорт халяльных товаров республиканского производства на зарубежные рынки.
Руководитель ведомства отметила, что мероприятия плана будут проходить в четыре этапа. Сначала планируется провести аудит и сертификацию республиканских предприятий в соответствии с международными стандартами «Халяль» и подготовительные мероприятия. Далее последуют развитие инвестиционных проектов и исламского банкинга, оказание государственной поддержки и непосредственное продвижение республиканской продукции «Халяль» на внешние рынки.