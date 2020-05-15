В Башкирии запретят продажу энергетиков подросткам

Представители правительства Башкирии обсуждаю возможность запрета продажи энергетических напитков детям. Соответствующий законопроект находится на стадии разработки. Его рассмотрят в ближайшее время.
Константин Толкачев, председатель Курултая Башкирии, сообщил, что основные покупатели энергетических напитков – дети. Подростки беспрепятственно покупают энергетики и зачастую не соблюдают суточную норму. По словам спикера, это негативно влияет на здоровье подрастающего поколения.
По всей республике будет запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним. Также полный запрет на продажу будет в определенных местах: в детских, образовательных, медицинских организациях; в местах проведения культурных мероприятий с молодежью. Депутаты намерены разработать законопроект, устанавливающий ответственность за нарушение запрета.
Фото: Интернет.