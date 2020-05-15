В Башкирии запретят продажу энергетиков подросткам

Представители правительства Башкирии обсуждаю возможность запрета продажи энергетических напитков детям. Соответствующий законопроект находится на стадии разработки. Его рассмотрят в ближайшее время.

Константин Толкачев, председатель Курултая Башкирии, сообщил, что основные покупатели энергетических напитков – дети. Подростки беспрепятственно покупают энергетики и зачастую не соблюдают суточную норму. По словам спикера, это негативно влияет на здоровье подрастающего поколения.

Доказано, что чрезмерное потребление тонизирующих напитков наносит организму вред, негативно влияет, прежде всего, на сердечнососудистую систему. Константин Толкачев, председатель Курултая Башкирии

По всей республике будет запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним. Также полный запрет на продажу будет в определенных местах: в детских, образовательных, медицинских организациях; в местах проведения культурных мероприятий с молодежью. Депутаты намерены разработать законопроект, устанавливающий ответственность за нарушение запрета.