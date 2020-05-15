В Башкирии рассказали, что нужно знать перед тем, как стать донором антиковидной плазмы

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, согласно которому доноры, переболевшие Covid-19 и сдавшие плазму для лечения больных коронавирусом, получат денежное вознаграждение. Жители Башкирии начали задаваться вопросами: где, как и кому можно сдать кровь. Отвечаем на них в нашем материале.

Почему для лечения используется плазма переболевших доноров?

Практика переливания плазмы для лечения коронавирусной инфекции сейчас широко распространена в разных странах мира. Дело в том, что у переболевшего человека вырабатываются антитела, способные выявлять и бороться с болезнью. Именно антитела и нужны для лечения инфицированных.

Если их ввести тяжелым больным, антитела будут распознавать и убивать вирус, помогая пациентам со слабым иммунитетом справляться самостоятельно.

Любой человек может стать донором?

К сожалению, нет. На сегодняшний день донором плазмы может стать лишь тот, кто переболел новой коронавирусной инфекцией. Важный момент: кровь можно будет сдать только через месяц после выздоровления. Врачи говорят, что именно в это время концентрация антител в организме максимальная.

А если я уже переболел, но не знаю об этом?

Ориентировочно с 18 мая на Республиканскую станцию переливания крови завезут реагенты на антитела. Проверять будут тех, кто пришел стать донором (и «обычным», и переболевшим). Это бесплатно. Просто интересующиеся смогут сделать тесты в других медицинских учреждениях — и государственных, и частных клиниках.

Где можно сдать плазму?

Пункт приема находится на Шафиева, 2 (остановка транспорта «Больница №6»). Там всех потенциальных доноров проверят врачи, сделают ЭКГ, биохимию, осмотрит терапевт. Если всё хорошо, тут же, в машине мобильной передвижной станции заготовки крови, у вас возьмут плазму. Вся процедура занимает около полутора часов. Сдавать плазму можно каждые две недели в течение года.