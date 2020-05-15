В отдаленных деревнях Башкирии появится высокоскоростной интернет

В отдаленных деревнях республики с населением от 250 до 500 человек появится устойчивый интернет. Инвестиционный проект стоимостью свыше полумиллиарда рублей представили Радию Хабирову. Глава Башкортостана поручил представить предложения по его реализации.
На совещании в формате «Инвестчас» также обсудили план строительства зерноочистительного семенного комплекса на базе существующего сельхоз предприятия в Илишевском районе. В перечень приоритетных проектов включено создание производственной линии по изготовлению спанбонда.
Благодаря своим свойствам этот нетканый материал применяют в различных отраслях лёгкой промышленности, в том числе для пошива медицинской одежды и противочумных костюмов. Предприятие появится в Белорецке.