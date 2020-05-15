Специалисты рассказали, когда в Башкирии начнется спад заболеваемости COVID-19

Науфаль Загидуллин, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней в БГМУ, рассказал о том, когда в республике начнется спад заболеваемости коронавирусом. Специалист сообщил, насколько ослабление режима самоизоляции может повлиять на распространение вируса. Количество новых инфицированных начнет снижаться совсем скоро.

Уже после 20 мая стоит ожидать снижение показателя заболеваемости ниже уровня плато в 80-90 человек в день. Это связано с тем, что в городе чётко отслеживается соблюдение санитарно-эпидемиологических мер. Многие COVID-госпитали уже начинают пустовать.

По городу практически ликвидированы очереди на проведение теста и задержки в анализах минимальные. Ковидные больницы начинают «полупустовать» и скоро начнется обратный процесс трансформации из ковидных в обычные. Науфаль Загидуллин, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней в БГМУ

Науфаль Загидуллин отдельно отметил, что данные о смертности в стране не скрываются. Скрыть большое количество летальных исходов, по его словам, сложно, поэтому в России при смерти пациента с коронавирусом всегда называется основная причина. Во время критических и стрессовых ситуациях смертность всегда становится выше, вне зависимости от эпидемиологической ситуации.

Скрыть большую смертность достаточно сложно; во время стрессовых ситуаций всегда смертность растёт, в частности от сопутствующих заболеваний. Науфаль Загидуллин, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней в БГМУ