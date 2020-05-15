Магазинам в России разрешили не обслуживать покупателей без масок

Магазины вправе отказать в обслуживании тем покупателям, которые пришли без масок. Это касается тех регионов, в которых введён масочный режим. Об этом рассказали представители Минпромторга.

Минпромторг вместе с представителями торговых сетей подготовило общие рекомендации о соблюдении масочного режима в магазинах. Покупателя без маски могут не обслужить на кассе, если в регионе действует масочный режим. Кроме этого, ведомство рассказало, как должна вести себя администрация, если покупатель зашёл в магазин без маски или снял её внутри магазина.

Сотрудник магазина не должен надеть маску на покупателя. Если покупатель не соглашается соблюдать правила, сотрудник вправе вызвать представителей органов внутренних дел. Остальное – это уже работа правоохранительных органов.