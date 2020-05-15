В Башкирии стала известна новая дата действия «сухого закона»

Традиционно в мае вводится временный «сухой закон» из-за выпускных праздников. Реализация алкогольной продукции во время «Последних звонков» запрещена. Такое ограничение вводится каждый год, начиная с 2017.

В 2020 году попрощаться со школой выпускники должны были 23 мая. Однако пандемия коронавируса нарушила привычные планы и мероприятия. В этом году праздника в привычном формате не будет.

Празднование «Последнего звонка» в концертных залах, кафе, ресторанах, на природе будет запрещено. Однако «сухой закон» на это время отменен не будет, поэтому за его нарушение магазины могут получить крупные штрафы. 29 мая выпускники попрощаются со школой в режиме онлайн.