В больнице Башкирии на карантин закрылось отделение кардиологии

С 18 мая планируется возобновление работы отделения в полном объеме. Пациент и контактные лица из числа больных и медперсонала переведены в госпитальные базы и на самоизоляцию. У всех взяты мазки на коронавирусную инфекцию. Все было быстро отработано, вспышки нет. Остальные отделения больницы функционируют в штатном режиме.

Софи Алешина, пресс-секретарь Минздрава Башкирии