В больнице Башкирии на карантин закрылось отделение кардиологии

В Башкирии на карантин закрылось отделение ГКБ №21. А именно отделение кардиологии. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии, связано это с подозрением у одного из пациентов новой коронавирусной инфекции.
Согласно предписаниям Роспотребнадзора, в ГКБ №21 из-за подозрения у пациента коронавируса было закрыто отделение кардиологии. Сейчас проводится необходимая в таком случае дезинфекция. В Минздраве сообщили, что вспышки в медучреждении нет.
Напомним, в республике на 16 мая выявлено 1 963 случая инфицирования. Из них 89 фактов – за прошедшие сутки. Всего в регионе выздоровели 580 человек, погибли 17 пациентов.
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