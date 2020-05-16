Минздрав РБ рассказал о новом летальном исходе от Covid-19

В Башкирии за прошедшие сутки был зафиксирован семнадцатый летальный исход у пациента с коронавирусом. Причиной смерти, как сообщили в Минздраве РБ, была именно ковид-инфекция. Пациентом оказалась 59-летняя женщина.

В Минздраве Башкирии рассказали, что в республике умер еще один пациент с коронавирусом. Это была 59-летняя жительница Балтачевского района. Патологоанатомическое заключение подтвердило причину смерти от Covid-19.

Напомним, в Башкирии за сутки было выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 1 963 человек. Сегодня в стационарах республики проходят лечение 634 человека, 34 пациента находятся в тяжелом состоянии, в их числе 12 – на ИВЛ.