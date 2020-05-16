Газостанцию строящейся инфекционки в Уфе накачали кислородом для ИВЛ

На вот этом круге мы видим фасады всех отделений, и сюда они обращены «чистой зоной», за вот этими окнами будут трудится врачи. В отделке фасадов у нас применяются металлокассеты. Всего применяется три цвета, то есть достаточно лаконичное, выразительное решение. Основные объемы у нас остаются белыми, композиционный центр мы подчеркиваем малиновым цветом, а все выступающие элементы, вот если вы обратите внимание, будут выполнены в цвете графит.

Андрей Стариков, архитектор проекта инфекционной больницы