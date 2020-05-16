Газостанцию строящейся инфекционки в Уфе накачали кислородом для ИВЛ

Газостанцию строящейся инфекционной больницы сегодня накачали кислородом. К этой установке будут подпитаны все аппараты ИВЛ. Но это произойдет после завершения строительства объекта, ждать которого осталось не долго.

Основные здания возведены. Сейчас ведутся работы по прокладке внутренних сетей вентиляции, водоснабжения, отопления и пожарных водопроводов. Сегодня ход стройки проинспектировал первый заместитель премьер-министра правительства республики Андрей Назаров.

Дорожники укладывают асфальт, озеленители благоустраивают территорию, отделочники наводят последние штрихи на фасаде здания. Одновременно на стройплощадке трудятся порядка тысячи человек. Объект очень важный, и сроки сдачи рекордно короткие. Поэтому параллельно ведется сразу несколько видов работ.

Заканчиваем укладку асфальта по улице и заканчиваем установку опор наружного освещения. Электричество подано по постоянной схеме. Больница уже подключена, в больнице идут к завершению отделочные работы.

Олег Бабенков, директор по строительству инфекционной больницы

Тем временем работы по озеленению территории крупномерами завершены. В этом вопросе помогла администрация Уфимского района. В общей сложности высажено более 380 сосен, елей и берёз высотой от 3,5 до четырех метров.

Первый этап мы завершили 8 мая. И примерно такой же объем предстоит высадить в осенний период. Уже создать лес для прогулок тех людей, которые здесь будут лечиться.

Вилорий Угаров, глава администрации Уфимского района

Территория огромная, как и объемы работ по благоустройству. Строители продолжают укладку брусчатки и бордюрного камня. А внешний облик лечебных корпусов потихоньку приобретает окончательный вид.  

На вот этом круге мы видим фасады всех отделений, и сюда они обращены «чистой зоной», за вот этими окнами будут трудится врачи. В отделке фасадов у нас применяются металлокассеты. Всего применяется три цвета, то есть достаточно лаконичное, выразительное решение. Основные объемы у нас остаются белыми, композиционный центр мы подчеркиваем малиновым цветом, а все выступающие элементы, вот если вы обратите внимание, будут выполнены в цвете графит.

Андрей Стариков, архитектор проекта инфекционной больницы

Центральное здание в форме полукруга. От него ответвляются лечебные отделения. Все поделено на зоны –  чистую и для зараженных. Как и положено в инфекционных больницах.

С ходом строительства больницы и благоустройства территории сегодня ознакомился первый заместитель премьер-министра правительства республики. Андрею Назарову рассказали и о том, как идут работы по прокладке внутренних сетей вентиляции, водоснабжения, отопления и других коммуникаций. Уже установлена газостанция, которую сегодня накачали кислородом. В палатах параллельно монтируются  выходы под аппараты искусственной вентиляции легких. А уже скоро на объект начнет поступать основное медицинское оборудование.