Газостанцию строящейся инфекционки в Уфе накачали кислородом для ИВЛ

Газостанцию строящейся инфекционной больницы сегодня накачали кислородом. К этой установке будут подпитаны все аппараты ИВЛ. Но это произойдет после завершения строительства объекта, ждать которого осталось не долго.
Основные здания возведены. Сейчас ведутся работы по прокладке внутренних сетей вентиляции, водоснабжения, отопления и пожарных водопроводов. Сегодня ход стройки проинспектировал первый заместитель премьер-министра правительства республики Андрей Назаров.
Дорожники укладывают асфальт, озеленители благоустраивают территорию, отделочники наводят последние штрихи на фасаде здания. Одновременно на стройплощадке трудятся порядка тысячи человек. Объект очень важный, и сроки сдачи рекордно короткие. Поэтому параллельно ведется сразу несколько видов работ.
Тем временем работы по озеленению территории крупномерами завершены. В этом вопросе помогла администрация Уфимского района. В общей сложности высажено более 380 сосен, елей и берёз высотой от 3,5 до четырех метров.
Территория огромная, как и объемы работ по благоустройству. Строители продолжают укладку брусчатки и бордюрного камня. А внешний облик лечебных корпусов потихоньку приобретает окончательный вид.
Центральное здание в форме полукруга. От него ответвляются лечебные отделения. Все поделено на зоны – чистую и для зараженных. Как и положено в инфекционных больницах.
С ходом строительства больницы и благоустройства территории сегодня ознакомился первый заместитель премьер-министра правительства республики. Андрею Назарову рассказали и о том, как идут работы по прокладке внутренних сетей вентиляции, водоснабжения, отопления и других коммуникаций. Уже установлена газостанция, которую сегодня накачали кислородом. В палатах параллельно монтируются выходы под аппараты искусственной вентиляции легких. А уже скоро на объект начнет поступать основное медицинское оборудование.