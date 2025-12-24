В Уфе прошла ёлка для одарённых детей

В Уфе поздравили одарённых детей. В Городском дворце культуры прошла новогодняя ёлка для тех, кто в этом году потрудился на славу. Победители олимпиад, спортсмены, призёры творческих конкурсов – сегодня все лавры им.
Яромир – человек серьёзный, занятой. Но чёткое соблюдение графика, и успеть за неделю можно всё: учёбу на пятёрки, изучение английского, занятия музыкой, бальные танцы.
Если вам кажется, что таких идеальных детей не существует, то вы не ошиблись. Яромир, как и все дети, играет, бегает и не прочь посидеть с гаджетом в руках. Просто как опытный артист создаёт образ интеллигента. Всё-таки исполняет классику и занимается бальными танцами.
Отдых – это, конечно, важно. Тем более, когда силы нужны на завоевание такого количества кубков. Но самое приятное, признаётся Яромир, после награждения.
Но в этот день Яромир не в роли выступающего, а как зритель. Его в числе тысячи других одарённых детей пригласили на городскую ёлку. Здесь собрались отличники, победители олимпиад, спортсмены, лауреаты творческих конкурсов.
С наступающим Новым годом школьников, что добросовестно трудились весь год и преуспели каждый в своём деле, поздравил глава администрации города Уфы Ратмир Мавлиев, а после на сцене ГДК началось сказочное представление, которое вскоре переместилось и в зрительный зал, доказав, что отличники отдыхать умеют.
А уже после представления каждого юного гостя ждал сладкий подарок с игрушкой и рюкзаком, в котором он их понесёт домой. Но главное, наверное, даже не это, а эмоции и признание: ты всё это заслужил сам.