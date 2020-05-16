В Башкирии прошёл экстремальный субботник на скале

Экстремальный субботник прошел в Белорецке. Скалолазы убрали территорию учебного горного рельефа, где проводятся занятия для начинающих альпинистов. Скала находится на территории парка Свердлова, проект реконструкции которого участвует во Всероссийском конкурсе и претендует на финансовую поддержку для реновации.

Ольга Елисева участвует в субботнике из уважения к детской спортивной школе Белорецка, где она занималась скалолазанием в детстве. Навыки используются необычно: уверенно на высоте и в полном снаряжении она проводит уборку. Девушка считает, что присоединиться к акции – долг каждого.

Хочу, чтобы здесь было чисто и уютно. Почему бы не приложить хоть чуть-чуть усилий, чтобы здесь было чисто? Хоть мне за это не платят, это мое чистое пожелание. Ольга Елисева, участник субботника

Эта скалу в Белорецке называют «Уроки». Здесь оттачивают навыки юные воспитанники и будущие альпинисты. Летом используется горный рельеф, зимой заливается лед на специальные зоны. Поддержали акцию по благоустройству и сотрудники городского центра туризма.

Скала «Уроки» прилегает к городскому парку. Исторически это сад имени революционера Свердлова. Сейчас готовят техническое задание на благоустройство этого места в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Бюджет всего проекта оценивается в 244 млн рублей, почти 60% которого – федеральная субсидия. Горожане надеются на победу в конкурсе.