В Башкирии прошёл экстремальный субботник на скале

Экстремальный субботник прошел в Белорецке. Скалолазы убрали территорию учебного горного рельефа, где проводятся занятия для начинающих альпинистов. Скала находится на территории парка Свердлова, проект реконструкции которого участвует во Всероссийском конкурсе и претендует на финансовую поддержку для реновации.
Ольга Елисева участвует в субботнике из уважения к детской спортивной школе Белорецка, где она занималась скалолазанием в детстве. Навыки используются необычно: уверенно на высоте и в полном снаряжении она проводит уборку. Девушка считает, что присоединиться к акции – долг каждого.
Эта скалу в Белорецке называют «Уроки». Здесь оттачивают навыки юные воспитанники и будущие альпинисты. Летом используется горный рельеф, зимой заливается лед на специальные зоны. Поддержали акцию по благоустройству и сотрудники городского центра туризма.
Скала «Уроки» прилегает к городскому парку. Исторически это сад имени революционера Свердлова. Сейчас готовят техническое задание на благоустройство этого места в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Бюджет всего проекта оценивается в 244 млн рублей, почти 60% которого – федеральная субсидия. Горожане надеются на победу в конкурсе.
Если проект удастся реализовать, то это будет новый квартал природы в Белорецке. Жизнь в эту территорию намерена вдохнуть компания с говорящим названием «Вечный зов». Инвестор планирует построить здесь гостиницу и вложить в общей сложности в развитие городского парка 100 млн рублей.