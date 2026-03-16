В Башкирии прошел зимний рыбатлон

В Нуримановском районе прошел пятый, юбилейный зимний рыбатлон. Он собрал более 60 команд со всей республики. Который год рыбаки и лыжники объединяются ради общей победы. Как в одном деле сочетается скорость на дистанции и мастерство подсечки?

«Поймал – беги!» – главная формула уникального вида спорта рыбатлон, который сочетает в себе рыбалку и лыжную гонку. Сначала рыбак должен поймать две рыбы, зарегистрировать улов и передать эстафету лыжнику. Здесь у каждого своя стратегия.

Когда рыба поймана и эстафета передана, лыжник пробегает два круга по 1,5 км, после чего ход переходит снова рыбаку. Главное – пройти все этапы быстрее соперников. Мотивации добавляют призы, среди которых электроника и сертификаты в профессиональные магазины.