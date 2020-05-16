В Давлеканово строят два новых садика на 110 и 130 мест

В Давлеканово не останется очередей в детские сады: в рамках национального проекта «Демография» уже в этом году в районе будут сданы ещё два дошкольных учреждения. Один из них, на 110 мест, строится на улице Московской, в самом густонаселенном районе города; второй, на 130 – в новом микрорайоне на улице Западной, где живут в основном молодые семьи с маленькими детьми. В садиках предусмотрены ясельные группы для малышей до трех лет.
Множество вопросов и любопытный взгляд. 3-летний Артём с интересом наблюдает за строительством детского сада. Семья Желтовых живёт неподалёку, но вот ближайшее от них дошкольное учреждение находится в соседнем микрорайоне.
Строительство детского сада на улице Западной началось в январе 2020 года. Микрорайон новый, в основном живут молодые семьи с маленькими детьми.
Даже несмотря на эпидситуацию в стране, строительство столь значимых для республики объектов не остановилось. Рабочие соблюдают необходимые меры безопасности.
Строительство идёт, опережая сроки, уже монтируют кровлю, штукатурят стены и устанавливают пластиковые окна. В скором времени планируют проложить инженерные сети и обустроить территорию. Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены лифт и отдельные умывальные комнаты.
Финансирование строительства проходит в рамках национального проекта «Демография». В общей сложности бюджет двух дошкольных учреждений составляет 206 млн рублей.
Второй детский сад на 110 мест возводят на улице Московской, в самом густонаселенном районе города. Благодаря запуску сразу двух дошкольных учреждений в Давлеканово появятся приблизительно 60 новых рабочих мест.
В Давлеканово сейчас строится сразу два детских сада в общей сложности на 240 мест. В них будет по шесть групп, из них две ясельные. По проекту в них предусмотрены физкультурный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога, прачечная, а также блок приготовления пищи с современным оборудованием. Одновременно по всей республике сейчас возводят 24 дошкольных учреждения, которые планируют сдать до конца этого года.