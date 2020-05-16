В Давлеканово строят два новых садика на 110 и 130 мест

В Давлеканово не останется очередей в детские сады: в рамках национального проекта «Демография» уже в этом году в районе будут сданы ещё два дошкольных учреждения. Один из них, на 110 мест, строится на улице Московской, в самом густонаселенном районе города; второй, на 130 – в новом микрорайоне на улице Западной, где живут в основном молодые семьи с маленькими детьми. В садиках предусмотрены ясельные группы для малышей до трех лет.

Множество вопросов и любопытный взгляд. 3-летний Артём с интересом наблюдает за строительством детского сада. Семья Желтовых живёт неподалёку, но вот ближайшее от них дошкольное учреждение находится в соседнем микрорайоне.

Туда мы примерно по времени добираемся минут 20, если пешком ходить. Там проход такой есть, где проходишь старые сараи. Пешком обычно, в зимний период времени там темно и очень страшно. Гузель Желтова

Строительство детского сада на улице Западной началось в январе 2020 года. Микрорайон новый, в основном живут молодые семьи с маленькими детьми.

А здесь очень удобно добираться до детского садика. Во-вторых, это спальный район, более-менее спокойно, не в черте города. Да и воздух почище. Гузель Желтова

Мы рады, что в нашем районе строится детский сад. Надеемся, что скоро и школу построят. Александр Желтов

Даже несмотря на эпидситуацию в стране, строительство столь значимых для республики объектов не остановилось. Рабочие соблюдают необходимые меры безопасности.

Все ходят в масках, в перчатках. Мерим температуру. А так всё по-прежнему, ничего не изменилось. Андрей Антонов, начальник строительного участка

Строительство идёт, опережая сроки, уже монтируют кровлю, штукатурят стены и устанавливают пластиковые окна. В скором времени планируют проложить инженерные сети и обустроить территорию. Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены лифт и отдельные умывальные комнаты.

Финансирование строительства проходит в рамках национального проекта «Демография». В общей сложности бюджет двух дошкольных учреждений составляет 206 млн рублей.

В этих двух детских садах у нас запланировано дополнительно 70 мест для детей ясельного и раннего возраста. Это позволит нам полностью ликвидировать актуальную очерёдность в дошкольные образовательные организации в возрасте от нуля до трёх лет. Наталья Кузовова, начальник Управления образования администрации Давлекановского района

Второй детский сад на 110 мест возводят на улице Московской, в самом густонаселенном районе города. Благодаря запуску сразу двух дошкольных учреждений в Давлеканово появятся приблизительно 60 новых рабочих мест.