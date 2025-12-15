«Гонконгский» грипп в Башкирии: 8 школ и 3 садика ушли на карантин

В республике в связи с ростом заболеваемости респираторными инфекциями введены карантинные меры в образовательных учреждениях. По данным регионального Роспотребнадзора, полностью приостановлена деятельность 8 школ и 3 детских садов.

Кроме того, частично закрыты 133 класса в 46 школах и 15 групп в 12 детских садах региона. Решение принято для сдерживания дальнейшего распространения инфекции.

Напомним, в текущем эпидсезоне в республике доминирует вирус гриппа A(H3N2), так называемый «гонконгский» грипп. На его долю приходится около 80% случаев гриппа.