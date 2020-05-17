Из Узбекистана в Башкирию вернутся 25 туристов

Сегодня, 17 мая, ожидается прибытие башкирских туристов из Узбекистана. Туристы прилетят рейсом Ташкент-Казань, затем будут доставлены в Уфу. В Башкирии всех прибывших на две недели разместят в обсерватор на изоляцию.
Сегодня ожидается прибытие башкирских туристов из Узбекистана. Всего их 25 человек. Из Узбекистана туристы прилетят в Татарстан, затем на автобусе будут перенаправлены уже в Башкирию. В дороге туристов обеспечат питанием и всеми средствами защиты.
Прибывших на 14 дней разместят в обсерватор на базе санатория «Юматово». Известно, что всю дорогу туристов будут сопровождать сотрудники ГИБДД. В Узбекистане по информации на 16 мая всего 2691 заражённых коронавирусом.