В Башкирии лось устроил прогулку по городу

Ночью 16 мая в Стерлитамаке на дороге был замечен лось. С любопытством озираясь вокруг, животное то замедляло, то ускоряло шаг. Видео и фотографиями озорного лесного жителя поделились пользователи в соцсетях.

Как шутят пользователи в Сети, природа в Башкирии настолько очистилась во время самоизоляции, что на дороги вернулись лоси. Ночью в 3 часа 16 мая на дороге в Стерлитамаке жителями был замечен любопытный лось. Животное, совершенно не боясь, прогуливалось по дороге.

Жители выложили в соцсети видео и фотографии животного. Позже лесной житель был замечен и днём 17 мая. Ночью лось знакомился со старым Стерлитамаком, а днём уже изучал Михайловку.