Житель Башкирии создал аппарат по борьбе с коронавирусом

Житель города Стерлитамак в Башкирии создал собственный антисептик для борьбы с коронавирусом. Кроме этого, мужчина занимается и другими антивирусными разработками. Изобретатель назвал свой продукт «Коронабокс».

Житель Стерлитамака придумал начал выпускать собственный продукт по борьбе с коронавирусом. Он уже придумал автоматический санитайзер для дезинфекции рук. Мужчина засертифицировал и начал выпускать другие продукты, над которыми он также трудится. Среди разработок мужчины кроме санитайзера есть бактерицидные рециркуляторы и дезинфицирующие тоннели. «Коронабокс» − так изобретатель назвал свой аппарат.