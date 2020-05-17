МЧС Башкирии предупреждает о надвигающихся заморозках

МЧС Башкирии информирует, что ночью и утром 18 мая местами по республике ожидаются заморозки. Температура упадёт до 0, -2°. В связки с такими перепадами температуры есть риск гибели сельскохозяйственных посадок.

После последних предупреждений о заморозках на 16 мая, МЧС Башкирии информирует вновь: 18 мая на республику могут снова опуститься холода. Синоптики прогнозируют, что ночью и утром 18 числа столбики термометра могут опуститься до 0, -2°. Рекомендуется принять меры по защите сельскохозяйственных посадок.