Жителей Башкирии предупреждают о начале сезона клещей

Ежегодно за медицинской помощью после укусов клещей обращаются от 10 до 12 тысяч человек. Традиционно выше среднереспубликанского уровня заболеваемость отмечена в Аскинском, Белорецком, Караидельском, Дуванском, Абзелиловском, Благовещенском и Уфимском районах, а также в Сибае, Салавате и Стерлитамаке.