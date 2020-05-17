Специалист рассказал, как улучшить качество работы телефона

Одна из частых причин зависания и плохой работы телефонов – это загруженная память. Память смартфонов нужно время от времени чистить. Об этом рассказал Петр Дзюба, директор департамента развития бизнес-рына АО «Кселл».
Переодически нужно проводить чистку телефона от лишних файлов. Также нужно удалять приложения, которыми вы не пользуетесь. Если у вас старый смартфон, в настройках можно выключить эффекты анимации, потому что они могут замедлять работу телефона.
Кроме этого, можно скачать визуальную оболочку, которая не будет занимать много места. При этом можно скачать программы, которые также помогают чистить телефон от ненужных файлов. Часто в случае мелких неисправностей помогает перезагрузка телефона, добавил специалист.
В наиболее тяжёлых ситуациях помогает сброс телефона до заводских настроек. Нужно учесть, что после сброса настроек телефон будет как новый, т.е на нём не останется ваших контактов, скачанных приложений, файлов и т.д. Поэтому перед сбросом настроек нужно сделать резервную копию,