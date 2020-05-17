Отмена нерабочих дней и масочный режим: как Башкирия выходит из самоизоляции

В Башкортостане завершился единый период нерабочих дней. Причем людям разрешили не только вернуться на свои предприятия, но и просто выходить на улицу гулять – власти открыли парки и скверы. Но глава региона сделал на этом особый акцент: режим самоизоляции не отменен, просто смягчаются отдельные пункты.

Людям по-прежнему рекомендовано сидеть по возможности дома, при этом впервые была на законодательном уровне закреплена норма носить маски и перчатки. Штрафы за отсутствие таковых уже были выписаны.

Наверное, никогда прежде люди так не праздновали выход на работу. Первый день после отмены нерабочих дней на уфимской набережной аншлаг. После полутора месяцев самоизоляции горожане, кто на машинах, а кто пешком, кинулись гулять на улицу, не боясь оказаться вне закона.

Парки и скверы открыты, гулять на улице можно без пропуска на законных основаниях. Впрочем, это не отменяет масочного режима и ношения перчаток. Теперь же за их отсутствие можно получить штраф: до 3 тысяч рублей за первое нарушение, до 5 – за повторное.

Чаще в числе нарушителей – молодежь. Кто-то не носит маску совсем, кто-то – не так, как положено, например, опускает на подбородок. Сотрудники Центра общественной безопасности составляют протоколы, на неделе были выписаны первые штрафы.

Отныне изменились и правила торговли. В магазинах на каждые 10 квадратных метров – не более одного человека. Все в масках и перчатках. На неделе заработали торговые точки непродовольственных товаров, с условием, что все санитарно-эпидемиологические нормы будут соблюдены. Иначе предпринимателям грозит штраф до 50 тысяч рублей, юрлицам – до 300 тысяч. При повторном нарушении предприятию грозит закрытие.

Для предприятий малого и среднего бизнеса подготовлен большой пакет господдержки. Основные налоговые выплаты и страховые взносы за второй квартал 2020 года будут отменены. Пострадавшие предприятия получат зарплатные кредиты под 2% годовых.

Если организация в течение года сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, то вся сумма займа будет погашена государством. Если занятость сохраняется на уровне 80%, то спишут половину суммы кредита. На реализацию двух пакетов первоочередных мер в Башкортостане будет направлено 30 млрд рублей.

Продавцы тех же магазинов жалуются: в первые дни после открытия клиентов не так много, что вполне объяснимо. Больше месяца многие просто сидели без работы. Чтобы помочь населению финансово, в правительстве в очередной раз напоминают о мерах господдержки. В апреле, мае и июне на каждого ребенка до трех лет полагается по 5 тыс. рублей. А на детей от 3 до 16 лет независимо от уровня доходов выплатят по 10 тысяч. Никакой бумажной волокиты не нужно, достаточно подать заявление через «Госуслуги».

Владимир Путин также предложил повысить размер минимального пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан. Этот размер составлял 3 888 рублей. Теперь он будет составлять порядка 7 700 рублей. Это коснется 7 тысяч женщин нашей республики.

На федеральные доплаты могут рассчитывать не только врачи, но и соцработники. С 15 апреля по 15 июня врачи социально-реабилитационных центров будут получать 40 тысяч рублей за двухнедельную смену, а непосредственно контактирующие с COVID-больными – по 60 тысяч.