В Минздраве рассказали о дополнительных выплатах врачам, которые работают с COVID-19

Минздрав России поручил выплатить всем медикам, работающим с больными коронавирусом, дополнительные выплаты. Отчёт начисления выплат начнётся с 12 апреля. Медики получат деньги в сроки выдачи своих зарплат.

Минздрав пояснил систему дополнительных выплат медикам, которые работают с заражёнными коронавирусом пациентами. Согласно документу, который разработан ведомством, дополнительные выплаты получат медработники стационаров, бригады скорой помощи с водителями, а также привлечённые к работе сотрудники транспортных организаций. Выплата будет вне зависимости от количества часов или смен, если сотрудник отработал установленный график.

Доплата всем медработникам положена вне зависимости от должности. К доплате за оказание помощи больным коронавирусом применяются и действующие коэффициенты. Это районные, за работу в высокогорных, пустынных, безводных районах. Также будут учитываться надбавки за стаж работы в местах с особым климатом.