В Минздраве рассказали о связи коронавируса с гипертонией

Существует связь между осложнением коронавируса у пациентов и гипертонией. Дело в том, что высокое давление является одной из причин развития сердечных недугов. Об этом рассказал врач-кардиолог Сергей Бойцов.
После начала пандемии коронавируса врачи заметили связь между тяжёлым развитием коронавируса и гипертонией. Специалисты объясняют это тем, что высокое давление способствует развитию инсульта, инфаркта миокарда и сердечной недостаточности. Врач рекомендует гипертоникам даже во время самоизоляции заниматься физической активностью.
Также во время коронавирусной эпидемии гипертоникам рекомендуется принимать препараты, которые были выписаны врачом. Физическая активность, правильное питание и лечащие препараты обеспечат гипертоникам хорошее самочувствие. Конечно, важно и не поддаваться панике, поддерживать своё стабильное эмоциональное состояние