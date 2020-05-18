В Башкирии водители троллейбусов пожаловались на высыпания из-за масочного режима

17 мая Радию Хабирову пожаловались водители троллейбусов. Шофер из Стерлитамака Зинаида Маркелова поделилась тем, что масочный режим принёс большие неудобства. Жительница Башкирии написала гневное сообщение под одним из постов на личной странице Главы региона.
По словам Зинаиды, из-за постоянного ношения маски у многих водителей появились болезненные высыпания. Носить маску приходится по 12 часов в жару, что негативно сказывается на здоровье. Женщина отметила, что водители троллейбусов работают в отдельной кабине, поэтому ставится под сомнение надобность в постоянном ношении маски и перчаток.
На комментарий Зинаиды оперативно ответил сотрудник рабочей группы при администрации Главы РБ по обращениям жителей Тимур Ханнанов. Политик отметил, что «обращение принято». Напомним, с 4 мая в Башкирии введён обязательный масочный режим в связи с угрозой распространения коронавируса.
Фото: Интернет.