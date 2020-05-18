В Башкирии водители троллейбусов пожаловались на высыпания из-за масочного режима

Почему мы должны ездить в масках и надевать перчатки? Я работаю в раздельной кабине, и мой руль никто не трогает. Сами попробуйте поработать 12 часов во всем этом. Нельзя постоянно дышать своим же СО2. И тем более в жару. У многих уже появились высыпания на коже.

Зинаида Маркелова