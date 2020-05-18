В Башкирии экс-чиновника будут судить за покушение на мошенничество

За покушение на мошенничество в особом крупном размере перед судом предстанет экс-сотрудник аппарата правительства республики. На скамье подсудимых – 39-летний бывший директора департамента экономического развития Ильнур Абсалямов.

Прокурор республики утвердил обвинительное заключение. В декабре прошлого года госслужащий был задержан сотрудниками УФСБ при получении взятки в размере 3 млн рублей.

По версии следствия, чиновник потребовал деньги у коммерческой организации за ускорение процедуры оплаты Министерством земельных и имущественных отношений Башкирии выполненных работ в рамках госконтрактов, а также за общее покровительство по службе в пользу предприятия. В действительности чиновник такими полномочиями не обладал. Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд.