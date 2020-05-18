Роскачество обнаружило мышьяк в креветках

Роскачество провело проверку фасованных креветок. В продукции двух производителей была обнаружена превышенная норма мышьяка. Об этом сообщается в ведомстве.

Эксперты из Роскачества проверили фасованные креветки на наличие мышьяка, опасных для здоровья микроорганизмов, тяжёлых металлов, полихлорированных бифенилов. Было проверено семь производителей: «Vici Приорити», «Бухта изобилия», Agama, Fish House, Polar Premium, «Каждый день», Fine Life. В двух марках содержание мышьяка превышало норму. Ими оказались Креветки «Каждый день» и Polar Premium.

Отмечается, что ни в одном из семи производителей не было превышение содержания тяжёлых металлов. Также в креветках не нашли консерванты и красители. Кроме этого, четыре марки улучшили свою продукцию.