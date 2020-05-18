В Роспотребнадзоре рассказали о работе транспорта во время пандемии корнавируса

Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе автомобильного, воздушного и водного транспорта. Новые меры помогут правильной работе транспорта во время коронавирусной ситуации. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Общими требованиями для работы всех видов транспорта в ближайшее время является контроль температуры сотрудников и пассажиров. Также все сотрудники должны быть обеспечены средствами защиты: перчатками, масками, антисептиками. И, конечно же, строгое соблюдение социальной дистанции и дезинфекция оборудования.