В Роспотребнадзоре рассказали о рекомендациях по работе магазинов

Сотрудникам продуктовых магазинов нужно носить перчатки и маски, даже если в регионе нет коронавируса. Кроме этого, сотрудников должна проверяться температура. Это следует из рекомендаций, опубликованных на сайте Роспотребнадзора.

Даже если коронавирусная ситуация в регионе стабилизировалась, сотрудники продуктовых магазинов обязаны носить перчатки и маски. Обязательным остаётся и контроль температуры. Об этом сообщается в рекомендациях, которые подготовили специалисты из Роспотребнадзора.