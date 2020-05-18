Глава Роспотребнадзора рассказала о курортном сезоне в 2020 году

На курортный сезон в России можно надеяться. Он будет возможен только в том случае, если ситуация с коронавирусом стабилизируется в ближайшие недели. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Курортный сезон в 2020 году в России – это большая надежда. Две ближайшие недели могут повлиять на дальнейшее развитие коронавирусной ситуации в стране. От этого зависит, будут ли открыты летом 2020 года российские курорты.
Тем временем в России по информации на 18 мая более 290 тысяч случаев заражения коронавирусом. После США Россия занимает второе место по количеству заражённых. За последние сутки впервые с начала мая было выявлено менее 9 тысяч случаев заражения.