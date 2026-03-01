Глава Башкирии рассказал о поддержке СНТ на форуме «СМАРТ-садовод»

175 миллионов рублей на развитие огородничества. Несмотря на сложное время, республика в этом году продолжит поддерживать дачников. Об этом Глава Башкортостана заявил на форуме «СМАРТ-садовод». Именно Радий Хабиров ещё в 2021 году выступил с инициативой возродить в регионе дачные традиции. Что уже сделано и в каком направлении власти в дальнейшем намерены работать?

За окном погода ещё зимняя, а в теплицах у Натальи тепло и зелено. К предстоящему дачному сезону женщина готовится заранее. Рассадой овощей, цветов и не только Макаровы обеспечивают себя сами.

Садоводство – это моя жизнь. Это мы занимаемся семьей всей. Мои дорогие папа, муж, сын. Поэтому всё это делаем с удовольствием.

Наталья Макарова, садовод

Воспоминания о проведенном лете на даче с родителями – одни из самых тёплых в жизни многих, в том числе и для главы республики. Пять лет назад Радий Хабиров лично выступил с инициативой поддержать садоводов. И сегодня это уже часть государственной экономической политики региона.

У нас где-то полторы тысячи садоводческих товариществ, и по разным видам программ порядка 600 с лишним садовых товариществ уже получили нашу деятельную поддержку, то есть, условно говоря, чуть больше трети садоводческих товариществ уже получили.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Так, за неполные пять лет из бюджета республики на поддержку огородничества выделили более 760 миллионов рублей. Где-то отремонтировали подъездные пути к садам, где-то привели в порядок электросети. Наряду с этим ключевыми направлениями развития СНТ остается газификация и пожарная безопасность. Всего 14 направлений господдержки.

Этот форум посещаю третий год, смотрю на динамику этого мероприятия и могу сказать, что уровень взаимодействия с председателями повышается, и это, можно сказать, первый регион, который оказывает такую поддержку садоводам, что очень важно на самом деле для нас, и особенно на таком высоком государственном уровне, как это делается здесь.

Анастасия Рачева, председатель ассоциации «РОСТСНТ» /Московская область/

И самое интересное, мне что нравится именно у вас, в вашем подходе, глава республики Радий Фаритович смог так выстроить организацию, он разговаривает на одном языке с садоводами. Это великое дело.

Тахир Хадеев, руководитель АНО «Село – основа страны» /Татарстан/

Помимо субсидий на развитие инфраструктуры садовых товариществ, в республике проводятся региональные грантовые конкурсы на звание «Лучшее СНТ». Средства можно потратить на установку спортивных и детских площадок, зон отдыха, видеонаблюдения, систем безопасности или противопожарное оборудование. На форуме было отмечено, что грантовая поддержка продолжится, как и остальные направления развития инфраструктуры СНТ.

По нашему садовому товариществу меня интересует вопрос кадастровой работы, потому что имеются реестровые ошибки, смещения. И хотелось их устранить, чтобы в дальнейшем уже и общие земли приватизировать.

Наталья Слободина, председатель СНТ «Уральские зори» /Иглинский район/

Этому вопросу на форуме уделили отдельное внимание. В СНТ растёт количество земельных участков, поставленных на кадастровый учёт. Число объектов недвижимости с оформленными правами в прошлом году увеличилось более чем на 6%. А это очень важно для дальнейшего развития садовых товариществ.

Как сказал Радий Фаритович, взаимодействие с республикой – это дорога с двусторонним движением. Садоводы ставят на учёт земельные участки и дома, регистрируют право, соответственно, республика предоставляет определённые субсидии, в том числе компенсирует 95 процентов затрат на проводимые кадастровые работы.

Петр Клец, руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан

По поручению главы республики садоводам помогают и с реализацией выращенной продукции. В каждом из муниципалитетов организованы площадки для уличной торговли. Всего их в регионе более 300.

«СМАРТ-садовод» проводится в республике в пятый раз. Форум стал хорошей площадкой для обсуждения насущных проблем и вопросов дачников. Если изначально мероприятие имело региональный масштаб, здесь собирались в основном председатели СНТ, то сегодня знакомиться с опытом Башкортостана приезжают из других регионов страны.

