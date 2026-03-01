Глава Башкирии рассказал о поддержке СНТ на форуме «СМАРТ-садовод»

175 миллионов рублей на развитие огородничества. Несмотря на сложное время, республика в этом году продолжит поддерживать дачников. Об этом Глава Башкортостана заявил на форуме «СМАРТ-садовод». Именно Радий Хабиров ещё в 2021 году выступил с инициативой возродить в регионе дачные традиции. Что уже сделано и в каком направлении власти в дальнейшем намерены работать?
За окном погода ещё зимняя, а в теплицах у Натальи тепло и зелено. К предстоящему дачному сезону женщина готовится заранее. Рассадой овощей, цветов и не только Макаровы обеспечивают себя сами.
Воспоминания о проведенном лете на даче с родителями – одни из самых тёплых в жизни многих, в том числе и для главы республики. Пять лет назад Радий Хабиров лично выступил с инициативой поддержать садоводов. И сегодня это уже часть государственной экономической политики региона.
Так, за неполные пять лет из бюджета республики на поддержку огородничества выделили более 760 миллионов рублей. Где-то отремонтировали подъездные пути к садам, где-то привели в порядок электросети. Наряду с этим ключевыми направлениями развития СНТ остается газификация и пожарная безопасность. Всего 14 направлений господдержки.
Помимо субсидий на развитие инфраструктуры садовых товариществ, в республике проводятся региональные грантовые конкурсы на звание «Лучшее СНТ». Средства можно потратить на установку спортивных и детских площадок, зон отдыха, видеонаблюдения, систем безопасности или противопожарное оборудование. На форуме было отмечено, что грантовая поддержка продолжится, как и остальные направления развития инфраструктуры СНТ.
Этому вопросу на форуме уделили отдельное внимание. В СНТ растёт количество земельных участков, поставленных на кадастровый учёт. Число объектов недвижимости с оформленными правами в прошлом году увеличилось более чем на 6%. А это очень важно для дальнейшего развития садовых товариществ.
По поручению главы республики садоводам помогают и с реализацией выращенной продукции. В каждом из муниципалитетов организованы площадки для уличной торговли. Всего их в регионе более 300.
«СМАРТ-садовод» проводится в республике в пятый раз. Форум стал хорошей площадкой для обсуждения насущных проблем и вопросов дачников. Если изначально мероприятие имело региональный масштаб, здесь собирались в основном председатели СНТ, то сегодня знакомиться с опытом Башкортостана приезжают из других регионов страны.