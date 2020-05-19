Стало известно, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы

Открытие кинозалов и фитнес-центров станет возможным только после того, как в стране будут пройдены три этапа выходы из режима самоизоляции. Во время снятия ограничительных мер жители так же обязаны носить маски в общественных местах. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Открытие кинотеатров и спортзалов в России станет возможным только после того, как будут сняты ограничения в три этапа. На втором этапе предполагается возобновление работы магазинов и заведений сферы услуг. На третьем этапе будут разрешены «обычные» прогулки. Во время процесса снятие всех ограничительных мер все жители, как и раньше, должны будут носить маски в общественных местах.
Период нерабочих дней в России завершился 12 мая. Решение об ослаблении ограничительных мер президент России оставил за главами регионов. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил том, что 27 российских субъектов готовы к постепенному смягчению корнавирусного режима.