Стало известно, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы

Открытие кинотеатров и спортзалов в России станет возможным только после того, как будут сняты ограничения в три этапа. На втором этапе предполагается возобновление работы магазинов и заведений сферы услуг. На третьем этапе будут разрешены «обычные» прогулки. Во время процесса снятие всех ограничительных мер все жители, как и раньше, должны будут носить маски в общественных местах.