Специалист из Минздрава спрогнозировала развитие коронавируса в России

Коронавирусная ситуация в России может стабилизироваться к июлю. Тенденция заболеваемости в России идёт к снижению. Об этом сообщила главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова .

К июлю по прогнозам специалистов ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России пойдет на убыль. Рост заболевания в России не такой сильный. Если и будут всплески, то они не станут пиковыми, рассказала специалист.