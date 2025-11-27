Башкирия признана лучшей в России по развитию спорта

Башкортостан признан лучшим регионом страны в части развития спорта. Об этом объявили сегодня на Национальной спортивной премии – одной из самых престижных наград в области физической культуры. Статуэтку победителя получал лично глава республики из рук министра спорта страны Михаила Дегтярева.

В номинации «Регионы России» награждаются субъекты, которые реализовали масштабные проекты за предыдущий год. Оценивается число соревнований, проведенных в регионе, количество участников и волонтеров, объем софинансирования.

Я с огромным счастливым чувством повезу эту награду домой и предоставлю её всем тем, кто имеет к этому отношение. Это тренеры, методисты, учителя физкультуры, великие наши спортсмены, это совсем начинающие мальчишки, девчонки, потому что это их заслуга. Мы, в свою очередь, как работали, так и будем работать над тем, чтобы у наших детей, прежде всего, которые приходят в залы, была возможность заниматься спортом, были прекрасные ФОКи, бассейны, дворцы, чтобы было всё самое лучшее для наших детей, для занятий спортом. Михаил Владимирович, спасибо большое. Мы с командой Министерства спорта слаженно работаем. Эту работу мы также будем продолжать. Спасибо вам за поддержку и всем спасибо за то, что разделяете эту радость.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В этом году Национальная спортивная премия проводится в 16-й раз. Все это время она сохраняет высокий статус главной государственной награды в российском спорте, ориентира для развития отрасли. Как подчеркивал глава ведомства, номинанты – лучшие из лучших – задают самые высокие стандарты и служат ориентиром для будущих поколений. В тройке лучших оказалась и башкирская школа олимпийского резерва страны по фехтованию в категории «Надежда России».

