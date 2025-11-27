Башкирия признана лучшей в России по развитию спорта

Я с огромным счастливым чувством повезу эту награду домой и предоставлю её всем тем, кто имеет к этому отношение. Это тренеры, методисты, учителя физкультуры, великие наши спортсмены, это совсем начинающие мальчишки, девчонки, потому что это их заслуга. Мы, в свою очередь, как работали, так и будем работать над тем, чтобы у наших детей, прежде всего, которые приходят в залы, была возможность заниматься спортом, были прекрасные ФОКи, бассейны, дворцы, чтобы было всё самое лучшее для наших детей, для занятий спортом. Михаил Владимирович, спасибо большое. Мы с командой Министерства спорта слаженно работаем. Эту работу мы также будем продолжать. Спасибо вам за поддержку и всем спасибо за то, что разделяете эту радость.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан