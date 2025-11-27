Башкирия признана лучшей в России по развитию спорта

Башкортостан признан лучшим регионом страны в части развития спорта. Об этом объявили сегодня на Национальной спортивной премии – одной из самых престижных наград в области физической культуры. Статуэтку победителя получал лично глава республики из рук министра спорта страны Михаила Дегтярева.
В номинации «Регионы России» награждаются субъекты, которые реализовали масштабные проекты за предыдущий год. Оценивается число соревнований, проведенных в регионе, количество участников и волонтеров, объем софинансирования.
В этом году Национальная спортивная премия проводится в 16-й раз. Все это время она сохраняет высокий статус главной государственной награды в российском спорте, ориентира для развития отрасли. Как подчеркивал глава ведомства, номинанты – лучшие из лучших – задают самые высокие стандарты и служат ориентиром для будущих поколений. В тройке лучших оказалась и башкирская школа олимпийского резерва страны по фехтованию в категории «Надежда России».