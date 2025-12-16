В Правительстве Башкирии обсудили научно-технологическое развитие региона

В Башкортостане запустят два крупных технопарка – «Зубово» и «РВ-1». На данный момент площадки заполняются резидентами. Промышленность стала одной из главных тем оперативного совещания в правительстве. Также на заседании говорили о научно-технологическом развитии региона, об открытии нового помещения госфонда «Защитники Отечества» и масштабном форуме.

Сразу два новых технопарка заработают в республике – «Зубово» и «РВ-1». На территории первого работают два резидента, которые открыли 174 рабочих места. А второй, радиоэлектронный, обеспечит вакансиями 130 человек и до конца следующего года увеличит их количество более чем в два раза. В целом, если оценивать результаты всех действующих индустриальных и технопарков, то можно говорить об общем объёме привлечённых инвестиций в 45 миллиардов рублей.

Хорошая работа, мы за эти годы создали такую разветвлённую инфраструктуру поддержки промышленности, но поддержки много не бывает, особенно в такое тяжелое время, как сейчас. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Но технологий нет без науки, их симбиоз – основной источник роста для Башкортостана. Задачи, которые ставит перед собой регион, – синхронизация процессов, разработки точно внедряются в экономику, а запросы производства стимулируют новые исследования. Результаты работы – седьмое место в национальном рейтинге научно-технологического развития России, плюс одна позиция в сравнении с 2024 годом.

Башкортостан стал лучшим в ПФО по увековечению памяти защитников Отечества. На совещании главный федеральный инспектор по Башкортостану вручил главе республики диплом победителя. Бойцам СВО и членам их семей уделяется особое внимание. В эти дни откроется новое помещение государственного фонда в Уфе, работу свою он уже начал, а расположился в символичном месте – на улице Советской.