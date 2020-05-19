Учёные: прививка БЦЖ не защищает от коронавируса

Учёные в Израиле пришли к выводу, что сделанная в детстве прививка от туберкулёза не уменьшает риск заражения COVID-19. Исследование проводилось среди вакцинированных и невакцинированных израильтян. Всего было проведено 72 060 тестов.

Результаты исследования израильских врачей показали, что прививка БЦЖ не защищает от коронавируса. Люди со сделанной и несделанной прививкой заражались одинаково. Среди вакцинированных жителей доля положительных результатов тестов составила 11,7 %. Среди невакцинированных – 10,4 %.

Таким образом, работа израильских врачей показала, что прививка БЦЖ в детском возрасте не защищает от COVID-19. Учёные отмечают, что на заболеваемость гораздо больше влияют меры профилактики, средний возраст населения, число проводимых тестов. До этого ряд экспертов из разных стран высказывали мнение о том, что прививка от туберкулёза может влиять на уровень заболеваемости коронавирусом.