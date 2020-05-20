В России могут смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Минэкономразвития предлагает отправить на пенсию тех жителей, которым до официального отдыха осталось три года. Сейчас такая возможность доступна жителям, которые остались без работы за два года до выхода на пенсию. Также досрочно получать пенсию имеют право жители, рабочий стаж которых составляет 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин.