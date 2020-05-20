В России могут смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Минэкономразвития подготовило план развития экономики России. В проект вошло и смягчение условий выхода на досрочную пенсию для жителей. Также предполагается повышение минимального пособия по безработице.
Минэкономразвития предлагает отправить на пенсию тех жителей, которым до официального отдыха осталось три года. Сейчас такая возможность доступна жителям, которые остались без работы за два года до выхода на пенсию. Также досрочно получать пенсию имеют право жители, рабочий стаж которых составляет 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин.
В новом проекте от Минэкономразвития также отмечено повышение минимальной выплаты по безработице на три ближайших месяца. Вместо нынешних 1500 рублей пособие предлагается повысить до 4500 рублей. Сообщается, что в новый проект постоянно вносятся новые правки, поэтому его окончательный вид может отличаться от первоначального.