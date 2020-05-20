В России могут поднять возраст продажи алкоголя

Совет Федерации порекомендовал правительству России поднять возраст продажи алкоголя. Возраст предполагается поднять с 18 до 21 года. Сенаторы также просят внести ограничения в курение табака, кальяна и электронных сигарет.

Совет Федерации готовит новый проект, в котором возраст продажи алкоголя планируется поднять до 21 года. В условиях пандемии сохранение здоровья нации приобрело особую актуальность, считают инициаторы. Идею о повышении возраста до 21 года предложил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что в стране среди молодых людей старше 18 лет начали расти показатели смерти от алкоголя. Повышение возраста продажи алкоголя станет хорошей мерой , которая поможет снизить отрицательные показатели. Кроме этого, новый закон сократит количество преступлений, ДТП и т.д.