Радий Хабиров поддержал местных производителей носков

Глава Башкирии поддержал небольшое производство в Ишимбае. Предприятие занимается пошивом носков, однако найти произведённые товары на полках магазинов не так просто. Маленьким производителям трудно заходить в торговые сети.

Именно эту трудность обсуждали на «Промышленном часе» власти Башкирии. Радий Хабиров решил поддержать «Ишимбайскую чулочную фабрику» и вывести на большой рынок. Так, предприятие будет включено в республиканские программы льготного кредитования и субсидирования.

К сожалению, нашим производителям тяжело заходить в крупные торговые сети, поэтому повсеместно в магазинах эту качественную и оригинальную продукцию вы не найдёте. Поэтому сегодня на «Промчасе» мы обсуждали, как поддержать нашу «Ишимбайскую чулочную фабрику» и вывести её на большой рынок. 

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Пока компания реализует товар через интернет-сайт. Небольшие партии можно заказать уже сейчас. Государственная поддержка местных производителей осуществляется уже не первый раз.