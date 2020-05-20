Радий Хабиров поддержал местных производителей носков

К сожалению, нашим производителям тяжело заходить в крупные торговые сети, поэтому повсеместно в магазинах эту качественную и оригинальную продукцию вы не найдёте. Поэтому сегодня на «Промчасе» мы обсуждали, как поддержать нашу «Ишимбайскую чулочную фабрику» и вывести её на большой рынок.

Радий Хабиров, Глава Башкирии