Радий Хабиров поддержал местных производителей носков

Глава Башкирии поддержал небольшое производство в Ишимбае. Предприятие занимается пошивом носков, однако найти произведённые товары на полках магазинов не так просто. Маленьким производителям трудно заходить в торговые сети.
Именно эту трудность обсуждали на «Промышленном часе» власти Башкирии. Радий Хабиров решил поддержать «Ишимбайскую чулочную фабрику» и вывести на большой рынок. Так, предприятие будет включено в республиканские программы льготного кредитования и субсидирования.
Пока компания реализует товар через интернет-сайт. Небольшие партии можно заказать уже сейчас. Государственная поддержка местных производителей осуществляется уже не первый раз.