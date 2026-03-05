Радий Хабиров посетил благотворительный «Бал маленьких принцесс»

«Бал маленьких принцесс» в Уфе собрал детей со всей республики. Радий Хабиров посетил ежегодное благотворительное мероприятие для девочек с ограниченными возможностями здоровья. Всего на праздник приехали более 200 принцесс со всего региона. Юных участниц праздника встречали волонтёры, а также аниматоры в образах сказочных персонажей. Для девочек подготовили творческие площадки, фотозоны, праздничную программу и музыкальный спектакль. Перед началом представления Радий Хабиров поприветствовал детей, их родителей и поздравил с наступающим Международным женским днём.
Профессиональные стилисты воплощают все их желания. Сразу после, эстафету перенимают визажисты. Сегодня всё для этих маленьких дам. Кавалеры в красивых мундирах готовы в любой момент поддержать и подать руку, и даже лестницы в этот день – не проблема.
И каждая из этих отважных девочек ежедневно это доказывает. Но на время можно забыть о трудностях и просто насладиться сказкой. Это возможность вырваться из рутины не только для детей. Но и для их мам, которые вместе с ними проходят этот непростой путь.
Маленьких принцесс и их мам с предстоящим Международным женским днём поздравил глава республики Радий Хабиров.
К поздравлению присоединилась и Каринэ Хабирова председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» под патронажем которого и проходит праздник. «Бал маленьких принцесс» – это история, которая длится вот уже восемь лет.
И очень важно поддержать их на этом пути. Башкортостан – один из регионов-лидеров по формированию комплексной системы поддержки. Не так давно начал свою работу детский реабилитационный комплекс «Салют». За прошлый год помощь здесь получили около семи тысяч детей, а если считать и филиалы в муниципалитетах, то это почти 17 тысяч мальчиков и девочек. Также по инициативе главы республики в Башкортостане действуют сертификаты на реабилитацию. Родители сами решают в каком центре или медорганизации его использовать.
Бал – это ещё не завершение, а только начало. Сразу после – просмотр музыкального спектакля «Летучий корабль». И многие мамы признаются: не то, что дети, даже они впервые выбрались в театр. «Бал маленьких принцесс» оказался тем случаем, когда некоторые были даже рады, что ожидания и реальность не совпали.
А для двух малышек этот день стал двойным праздником. Кира отмечает свой 10-летний юбилей, а Дания перешагнула рубеж в девять лет.
Подарки из рук главы республики получили и другие юные красавицы. Уже в фойе театра Радий Хабиров вместе с супругой вручали подарочные рюкзаки. Внутри, как рассказали нам по секрету их обладательницы, наборы для девочек. Но даже не подарками запомнится для них этот день, а яркими моментами, которые останутся на всю жизнь.
«Бал маленьких принцесс» – это история, которую они будут вспоминать, даже уже будучи взрослыми. А многие сегодня, как показывает практика предыдущих лет, корону не захотят снять даже на ночь, но принцессам можно простить их капризы.