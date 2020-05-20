Стало известно, как можно восстановить нервные клетки

Учёные нашли способ восстановления нервных клеток. Оказалось, что этот процесс можно осуществить с помощью моторики – двигательного процесса. Открытие поможет лечить пациентов с неврологическими травмами.

Исследователи вплотную подошли к процессу изучения восстановления нервных клеток. Предметом изучения стали олигодендроциты – клетки, которые обеспечивают здоровые неврологические процессы в организме человека на протяжении всей жизни. Олигодендроциты могут участвовать в регенерации нервных клеток.

Нервная ткань в организме у человека может восстановиться, т.к олигодендроциты способствуют созданию новых миелиновых оболочек. Миелиновые оболочки в свою очередь отвечают за передачу нервных импульсов в организме по цепочке мозг-органы ткани и обратно. Первые опыты были проведены учёными на мышах, которые страдали рассеянным склерозом. Нервная система мышей восстановилась путём поведенческих тренировок, которые в свою очередь повлияли на восстановление нервных тканей.