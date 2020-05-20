Благодаря программе Минсельхоза более 200 семей Башкирии улучшат свои жилищные условия

Более 200 семей из Башкирии смогут улучшить свои жилищные условия. Это стало возможным благодаря программе министерства сельского хозяйства «Комплексное развитие сельских территорий РБ». В рамках проекта им выделили сертификаты на общую сумму в 371 млн рублей. 

Как пояснили в профильном ведомстве, сумма на каждую семью выделяется разная: все зависит от ее состава. Сумма может колебаться от 700 тысяч до 2 млн рублей. Отметим, что программа действует уже с начала этого года. 

Специалисты Минсельхоза РБ пояснили, что эта госпрограммам пришла на смену подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Башкортостан до 2020 года» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан».

По данным статистики республиканского аграрного ведомства, в сельской местности полностью благоустроены около 40 процентов домов. Так, централизованная канализация оборудована лишь в 38,5% домов, водоснабжение - в 60%, газоснабжение - в 85%. И одним из инструментов развития инфраструктуры сельских населенных пунктов, является новая государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий».

Сумма выделенных средств, в первую очередь, зависит от состава семьи. Например, в Кармаскалинском районе сертификаты получили 7 семей. Среди них сотрудники и руководители крестьянско-фермерских хозяйств, работники обществ с ограниченной ответственностью «Синергия» и «Алатау». Сумма выплат составила от 700 тысяч до 2 миллионов рублей.

пресс-служба Минсельхоза РБ

Данная программа активно способствовать реализации в республике национального проекта «Жильё».