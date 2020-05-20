Благодаря программе Минсельхоза более 200 семей Башкирии улучшат свои жилищные условия

Более 200 семей из Башкирии смогут улучшить свои жилищные условия. Это стало возможным благодаря программе министерства сельского хозяйства «Комплексное развитие сельских территорий РБ». В рамках проекта им выделили сертификаты на общую сумму в 371 млн рублей.

Как пояснили в профильном ведомстве, сумма на каждую семью выделяется разная: все зависит от ее состава. Сумма может колебаться от 700 тысяч до 2 млн рублей. Отметим, что программа действует уже с начала этого года.