«Тело было неузнаваемо»: в Уфе мёртвая пенсионерка несколько дней пролежала в квартире

Волонтёры Уфы рассказали о жутком происшествии. Юные воспитанники уфимского детдома потеряли единственную родственницу. Тело умершей бабушки нашли при трагических обстоятельствах.

19-летняя внучка погибшей несколько дней не могла дозвониться до бабушки. А когда девушка пришла навестить пенсионерку, дверь никто не открыл. Тогда было решено выбить замок, но полиция отказалась это делать. Попросив о помощи соседей, девушке удалось выбить дверь, но то, что увидела сирота повергло её в шок – на полу в засохшей крови лежало полуразложившееся тело бабушки.

У нас с братом умерла единственная родственница. Её тело было неузнаваемо. Мы потеряли работу. В квартире сильный запах, остатки бабушки на полу, вся мебель старая. Выбита дверь.

внучка погибшей 

Воспитанники детдома не могут смириться с утратой. Также молодые люди не могут даже въехать в квартиру – внутри нужно хорошо убраться, но ни денег, ни моральных сил на это нет. Волонтёры Уфы пытаются поддержать сирот, пока внучка ищет работу.

  Фото: Волонтёры. 