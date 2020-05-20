«Тело было неузнаваемо»: в Уфе мёртвая пенсионерка несколько дней пролежала в квартире

Волонтёры Уфы рассказали о жутком происшествии. Юные воспитанники уфимского детдома потеряли единственную родственницу. Тело умершей бабушки нашли при трагических обстоятельствах.
19-летняя внучка погибшей несколько дней не могла дозвониться до бабушки. А когда девушка пришла навестить пенсионерку, дверь никто не открыл. Тогда было решено выбить замок, но полиция отказалась это делать. Попросив о помощи соседей, девушке удалось выбить дверь, но то, что увидела сирота повергло её в шок – на полу в засохшей крови лежало полуразложившееся тело бабушки.
Воспитанники детдома не могут смириться с утратой. Также молодые люди не могут даже въехать в квартиру – внутри нужно хорошо убраться, но ни денег, ни моральных сил на это нет. Волонтёры Уфы пытаются поддержать сирот, пока внучка ищет работу.
Фото: Волонтёры.